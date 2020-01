Mathias Vosté stelt teleur op 1.000m EK snelschaatsen en wordt pas tiende: “Hier was ik niet voor gekomen” Valerie Hardie in Heerenveen

12 januari 2020

17u14 0 Meer Sport De Nederlandse omroep NOS zag een outsider voor het podium in hem om de 1.000m maar Mathias Vosté kwam daarnet nooit in de buurt van de medailles op het EK snelschaatsen in Heerenveen. Met een tijd van 1:09.51 werd hij pas tiende: “Daar was ik niet voor gekomen.”

Uitgerekend op het nummer waar hij het meeste van verwachtte, ging Mathias Vosté vanmiddag in Thialf toch wat de mist in. Tiende op de 1.000m, in 1:09.51, meer dan een halve seconde boven zijn PR en meer dan twee seconden trager dan de Russische winnaar Pavel Kulizhnikov (1:07.09) - dat heet dan teleurstellend. Vosté knikte: “Dat is zo. Ik ben niet voor een tiende plek naar hier gekomen. Volgens mijn coach schaatste ik te gehaast - kan zijn. Gisteren ging het wel goed op de 500m, vandaag niet. Ik heb al snellere tijden op tragere banen gereden. Ik weet wel dat de NOS me op voorhand als outsider tipte maar dat probeerde ik van me af te zetten. Met mijn kwaliteiten moet ik vijfde of zesde worden, dan weet je dat je niet ver van het podium zit. Uiteraard steek je dat in je achterhoofd maar helaas is het er niet uitgekomen. Hopelijk lukt het me wel over een maand op het WK in Salt Lake.”

Hij was niet de enige die ontgoochelde. Ook het vrouwelijke Belgisch team, dat voor het eerst aan de start van de ploegenachtervolging op het EK stond, had op een betere chrono gehoopt: Stien Vanhoutte, Sandrine Tas en Anke Vos finishten als vijfde en laatste in 3:17.99, 19 honderdsten onder het vorige Belgische record. De zege was voor het Nederlandse team (Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje) dat het met 2:57.97 haalde voor de Russische dames (2:59.04). Ook bij de mannen ging Oranje met het goud aan de haal: Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker bleven met 3:40.63 de Russische mannen (3:42.48) voor.

Veel tijd om te bekomen van haar inspanning kreeg Stien Vanhoutte overigens niet: een klein uurtje later moest ze alweer het ijs op voor de 1.000m. Geen Belgisch record ditmaal - waar ze gisteren op de 500m wel voor zorgde - maar een 17de plek, in 1:19.43, toch een halve seconde boven haar PR. “Ik had een beetje op een nieuw PR gehoopt maar gezien de omstandigheden valt het nog mee,” zei Vanhoutte. “Ik kon het verval beperken maar mijn topsnelheid kon ik niet halen. Met het team hoopten we wel op een betere tijd maar dan zie je toch dat wij nog ervaring missen. Ook individueel - ik sta pas op mijn eerste EK, dan kan je niet echt van doelen spreken. Ik wilde mijn besttijden verbeteren en dat is me op de 500m toch gelukt.” Het goud op de 1.0000m kwam in Nederlandse handen terecht: Jutta Leerdam, vriendin van snelschaatser Koen Verweij, snelde naar de zege in 1:13.67, een nieuw PR. Ze haalde het van de Russinnen Daria Kachanova (1:13.90) en Yekaterina Shikhova (1:14.48).