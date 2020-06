Massale steun voor geëmotioneerde NASCAR-coureur die strop in garage vond: “Mijn glimlach pakken ze niet af” GVS

23 juni 2020

08u34 0 Meer sport Alle NASCAR-coureurs betuigden gisteren hun steun aan Bubba Wallace (26). De wagen van Wallace werd gisteren vlak voor de start van de race in Talladega door de collega’s naar de voorzijde van het startveld geduwd. Daar volgde een emotioneel moment. “Deze sport verandert”, zei Wallace in tranen. Hij is de enige Afro-Amerikaanse rijder in de Cup Series - de hoogste klasse van de immens populaire Amerikaanse autosport - Alle NASCAR-coureurs betuigden gisteren hun steun aan Bubba Wallace (26). De wagen van Wallace werd gisteren vlak voor de start van de race in Talladega door de collega’s naar de voorzijde van het startveld geduwd. Daar volgde een emotioneel moment. “Deze sport verandert”, zei Wallace in tranen. Hij is de enige Afro-Amerikaanse rijder in de Cup Series - de hoogste klasse van de immens populaire Amerikaanse autosport - en vond zondag een strop in zijn garagebox . De dader is nog niet gevat.

De Chevrolet Camaro werd door alle 39 collega’s naar de start van het circuit van Talladega in de staat Alabama geduwd. Daarachter volgden de monteurs, mecaniciens en andere personeelsleden van de NASCAR-teams. Wallace was zichtbaar geëmotioneerd en barstte in tranen uit toen hij zijn wagen verliet. Hij bedankte nadien zijn collega’s. ‘Together’, schreef hij bij een foto op Twitter.

Together pic.twitter.com/D4zW3jA5y5 Bubba Wallace(@ BubbaWallace) link

Werknemers van het Talladega-circuit brachten ook de tekst #IStandWithBubbaWallace aan in de grasvelden rondom het parcours.

Glimlach

Wallace eindigde als veertiende in de race die normaal zondag had moeten doorgaan, maar een dag werd uitgesteld door het noodweer. Hij voelde zich na afloop echter de winnaar. “Excuses dat ik mijn mondmasker niet draag, maar ik wil degene die de strop in mijn pitbox heeft neergelegd, laten zien dat hij mijn glimlach niet kan afpakken. Ik blijf doorgaan”, zei hij terwijl hij zwaaide naar het publiek.

Hij bedankte ook zijn collega’s voor de steun. “Deze sport verandert. Het moment voor de race was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ik wil iedereen bedanken, van de fans tot de coureurs tot de monteurs. Dit is ongelofelijk en ik ben zeer blij dat ik deel uitmaak van deze sport.” Wallace kreeg van ‘s morgens tot ‘s avonds extra beveiliging op het circuit. Bovendien werd zijn auto voor de start volledig geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er niet mee was geknoeid.

Zondag vond de NASCAR een strop in de garagebox van Wallace, de enige Afro-Amerikaanse coureur in de Cup Series, de hoogste klasse van de immens populaire autosport. De Amerikaanse politiedienst FBI heeft een onderzoek gestart.

Black Lives Matter

Wallace sprak zich de afgelopen weken regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. Wallace liet de tekst “Black Lives Matter” op zijn raceauto zetten. Hij droeg voor een recente race ook een T-shirt met de tekst “I can’t breathe”, de woorden die Floyd sprak toen hij door een politieagent minutenlang op de grond werd gedrukt. Na een oproep van Wallace werd onlangs de zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel zwarte Amerikanen een symbool van racisme is, verwijderd op alle NASCAR-circuits.

