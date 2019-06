Marten Van Riel wordt 7e in Leeds, Jelle Geens 14e Redactie

09 juni 2019

20u19

Bron: Belga 1 Meer sport De Australiër Jacob Birtwhistle heeft de triatlon in het Engelse Leeds gewonnen, dat is de vierde van acht manches in de World Triathlon Series (WTS). Marten Van Riel eindigde op de zevende plaats, Jelle Geens werd 14e.

Birtwhistle legde de 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen af in 1u45:12. Hij haalde het voor de Amerikaan Matthew McElroy, tweede op zeven seconden, en de Spaanse ITU-wereldkampioen op de lange afstand Javier Gomez, derde op negen seconden.

Marten Van Riel, achtste op de vorige manche in Yokohama, deed één plaats beter in Leeds. Hij kwam als vierde uit het water en roerde zich voorin bij het fietsen, terwijl Jelle Geens op één minuut in een tweede groep reed, op meer dan een minuut. Van Riel bleef bij de koplopers tot vijf km van de meet. Uiteindelijk finishte hij in 1u45:47, op 35 seconden van Birtwhistle. Geens, die brons pakte op het voorbije EK in Weert, toonde zich de op drie na snelste in het loopgedeelte. Hij kwam na 1u46:14 over de meet.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Britse Georgia Taylor-Brown (1u55:46), voor de Amerikaanse Katie Zaferes, tweede op 11 seconden (1u55:57). Een andere Britse, Jessica Learmonth, vervolledigde het podium in 1u57:22.

De volgende WTS-manche vindt op 28 en 29 juni plaats in Montréal.