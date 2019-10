Marten Van Riel pakt vicewereldtitel triatlon bij militairen, België trekt huiswaarts met drie medailles DMM

27 oktober 2019

12u04 1 Triatlon Marten Van Riel heeft de vicewereldtitel veroverd in de triatlon op het WK voor militairen in het Chinese Wuhan.

De 26-jarige Antwerpenaar werkte de olympische triatlon (1,5km zwemmen, 40km fietsen en 10km lopen) af in 1u42:25 en daarmee moest hij enkel de Fransman Pierre Le Corre (1u42:23) voor zich dulden. Kjell De Hertog werd 28ste in 1u48:31, Simon De Cuyper 31ste (1u49:24) en Jelle Clijsters 43ste (1u54:19). In het landenklassement eindigde België op de vijfde plaats.

Bij de vrouwen was Sophie Chrétien in 2u10:39 de beste Belgische, voor Mandy Dammekens 35e (2u13:54) en Ines Mommen 36e (2u17:08). In het landenklassement zat er een zesde plaats in.

België sluit zo de Wereldspelen voor militairen af met drie medailles. Donderdag werd het nationale militaire team van Belgische parachutisten, bekend onder de naam ‘Hayabusa’ (‘valk’ in het Japans), opnieuw wereldkampioen vrije val. Het team werd op de militaire wereldspelen van de CISM (Conseil International du Sport Militaire) al voor de elfde keer op rij de beste militaire ploeg in de discipline formation skydive per vier. Daarnaast was er een bronzen medaille in het hoogspringen, met een sprong over 2,15 meter door de 19-jarige topsporter Thomas Carmoy.