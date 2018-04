Márquez behaalt in VS eerste zege van het seizoen, Siméon wordt 20e Redactie

22 april 2018

22u14

Marc Márquez heeft zijn eerste overwinning van het seizoen in de MotoGP behaald. De Spanjaard was de snelste bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Maverick Viñales, landgenoot van Marquez, eindigde als tweede, voor de Italiaan Andrea Iannone. Xavier Siméon reed naar een twintigste plaats (op 21 finishers).

Márquez was tijdens de kwalificaties ook al de snelste, maar hij werd drie plekken teruggezet in de startopstelling. De regerend wereldkampioen hinderde Viñales tijdens een snelle ronde. Na onderzoek besloten de stewards om Márquez een straf te geven. Daardoor kwam er een einde aan de unieke reeks van de 25-jarige Catalaan. Márquez heerst al sinds de eerste editie van de 'Grand Prix of the Americas' in 2013. Hij reed, tot zondag, ieder jaar vanaf pole naar de winst.

In de WK-tussenstand is Andrea Dovizioso, die als vijfde eindigde, de leider met 46 punten, voor Marquez (45) en Maverick Vinales (41).

De volgende Grote Prijs staat op 6 mei op het programma op het circuit van Jerez in Spanje.