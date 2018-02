Mark Williams wint German Master Snooker Redactie

04 februari 2018

23u29 2

Mark Williams heeft vanavond in Berlijn het German Masters snooker gewonnen. In een finale tussen twee voormalige wereldkampioenen liet de 42-jarige Welshman geen spaander heel van de Schot Graeme Dott. "The Welsh Potting Machine" maakte er 9-1 van.

Williams, eind november al winnaar van het Northern Ireland Open, heeft nu twintig full rankingtoernooien op zijn palmares. Hij is de vijfde speler in de snookergeschiedenis die die mijlpaal neemt, na Stephen Hendry (36), Ronnie O'Sullivan (31), John Higgins (29) en Steve Davis (28). Voor de 40-jarige Dott was het de eerste finale sinds hij zich in 2010 tot wereldkampioen kroonde.

"Ik ben dolblij", reageerde Williams. "Na een lange mindere periode doet het deugd om weer toernooien te winnen. Na vorig seizoen overwoog ik echt om een punt achter mijn carrière te zetten. Het is mijn vrouw die me overhaald heeft om toch door te gaan en gelukkig maar. Voor het eerst sinds lang kan ik nog eens met veel zelfvertrouwen naar het WK uitkijken. Of dat voldoende is om een derde keer wereldkampioen te worden, is een andere zaak, maar ik kijk er wel naar uit.

Op de erelijst volgt Williams Anthony Hamilton op. Zelf won hij het toernooi al een eerste keer in 2011. Luca Brecel was twee jaar terug runner-up in Berlijn, maar verloor nu al in de eerste kwalificatieronde. Op de wereldranglijst tuimelt hij daardoor van 11 naar 15. Op de ranglijst over één jaar zakt de 22-jarige Limburger van de tweede naar de vierde plaats.