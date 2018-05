Mark Williams leidt de dans in finale WK snooker Redactie

07 mei 2018

08u06

In de finale van het wereldkampioenschap snooker heeft de Welshman Mark Williams (WS-7) in het Crucible Theatre van Sheffield een 10-7-voorsprong opgebouwd tegen de Schot John Higgins (WS-5).

"The Welsh Potting Machine" nam gisteren een verschroeiende start met winst in de eerste vier frames. Uiteindelijk kon Higgins de schade in de eerste sessie toch nog tot 5-3 beperken. In de avondsessie liep Williams tot 6-3 uit, waarna Higgins bij 7-7 langszij kwam. Dankzij breaks van 118 en 64 in de laatste drie spelletjes kon Williams alsnog met een voorsprong van drie frames zijn bed in.

De 43-jarige Williams gaat voor een derde wereldtitel, na 2000 en 2003. Higgins, 42 jaar, kan een vijfde keer wereldkampioen worden, na 1998, 2007, 2009 en 2011.

Samen met Ronnie O'Sullivan vormen Williams en Higgins "The class of '92". De drie werden in 1975 geboren en werden in 1992 profspeler. Vanaf vandaag zijn ze samen goed voor twaalf wereldtitels. Of Williams of Higgins wordt de oudste wereldkampioen sinds de Welshman Ray Reardon in 1978 op zijn 45ste zijn zesde wereldtitel pakte.

De winnaar strijkt 425.000 pond (481.000 euro) op, de runner-up krijgt een cheque van 180.000 pond (204.000 euro) overhandigd. Voor Higgins is er voorlopig ook nog een bonus van 10.000 pond (11.500 euro) voor de hoogste break van het toernooi. In de achtste finales potte hij een 146 weg.

Finale (best of 35): na twee sessies

Mark Williams (Wal/7) - John Higgins (Sch/5): 10-7

75-23, 65-15, 72-35, 70-60(55), 4-120(119), 133(95)-0, 0-98(52), 21-82(59), 81(76)-46, 31-75(51), 8-127(127), 76-12, 9-85(56), 15-123(117), 123(118)-0, 64(64)-35, 80-43