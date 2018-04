Mark Selby verlengt titel China Open snooker Redactie

08 april 2018

17u11

Bron: Belga 0 Meer Sport 's Werelds nummer een Mark Selby heeft zijn titel in het China Open snooker verlengd. In de finale nam de wereldkampioen vlot met 11-3 de maat van Barry Hawkins. Hij liet daarbij breaks van 65, 53, 90, 75, 112, 83 en 132 optekenen.

Het is de veertiende rankingtitel voor de 34-jarige Engelsman, de tweede dit seizoen. Begin november won hij in het Chinese Daqing het International Championship. Het China Open staat nu drie keer op zijn palmares. Sinds 2015 verloor hij geen partij in Peking, waar hij in 2011 en 2013 al runner-up was. In 2016 liet hij verstek gaan.

Met veertien titels doet "The Jester from Leicester" één beter dan Ding Junhui en Neil Robertson. Stephen Hendry (36), Ronnie O'Sullivan (33), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (20) gaan hem nog voor op de eeuwige ranglijst.

Selby houdt 225.000 pond (258.000 euro) over aan zijn zege in het China Open, na het WK het rijkst gedoteerde toernooi, en verstevigde zo zijn eerste plaats op de Order of Merit. Hawkins kreeg 90.000 pond (103.000 euro) overhandigd en klom op de wereldranglijst van de achtste naar de zesde plaats op. Luca Brecel, in Peking in de eerste ronde uitgeschakeld, zakt van elf naar dertien.