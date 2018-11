Mark Selby lukt 144ste maximumbreak in snookerhistorie LPB

08 november 2018

16u41 0

Primeur op het Champion of Champions snookertoernooi in Coventry. Voor het eerst in de geschiedenis van het evenement werd er een 147 maximumbreak genoteerd. Niét door Ronnie O’Sullivan, wel door zijn Britse landgenoot Mark Selby. De drievoudig wereldkampioen realiseerde het huzarenstukje in het tweede frame van zijn duel tegen Neil Robertson. Voor Selby was het de derde 147 in zijn carrière, tegelijk was het de 144ste officiële maximumbreak in de snookerhistorie.

Onze landgenoot Luca Brecel (WS 13) kon zich gisteren niet plaatsen voor de kwartfinales op het Champion of Champions toernooi. Brecel moest in zijn eerste wedstrijd met 4-1 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Judd Trump.

1⃣4⃣7⃣



Unbelievable from @markjesterselby, a maximum break from the Jester, the third of his career! The first ever recorded 147 at the #ChampOfChamps 👏 pic.twitter.com/qjhHhuAVYG ChampionofChampions(@ ChampOfChamps) link