Mark Allen grijpt naast tweede ronde op Championship League snooker YP

09 juni 2020

09u59

Bron: Belga 0 Snooker De Noord-Ier Mark Allen (WS 5) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede groepsfase van de Championship League snooker in het Engelse Milton Keynes.

Allen (34) begon nochtans goed aan zijn wedstrijden in groep 11. Zo zette de Masterskampioen van 2018 de Engelsman Nigel Bond (WS 79) en de Welshman Michael White (WS 67) met 3-1 aan de kant. De Engelsman Martin O'Donnell (WS 33) deed tegen dezelfde tegenstrevers net iets beter en won met 3-1 en 3-0. Allen moest echter in zijn slotwedstrijd absoluut winnen van O'Donnell, iets waar hij niet in slaagde. De 34-jarige uit Belfast nam een 2-1 voorsprong, maar O'Donnell potte in de vierde frame een 62 break weg voor een gelijkspel wat volstond voor een plaats bij de laatste zestien.

In groep zes zorgde de Engelsman Sam Craigie (WS 62) ook al voor de verrassing. Met 3-0 overwinningen tegen zijn landgenoot Matthew Selt (WS 27) en de Welshman Dominic Dale (WS 86), had hij in zijn derde partij genoeg aan een gelijkspel tegen de Engelsman Allister Carter (WS 18), de tweevoudige WK-finalist die eerder dit seizoen in de finale stond van het Masterstoernooi.

- Uitslagen -

Groep 6.

Sam Craigie (Eng/62) - Matthew Selt (Eng/27) 3-0

Dominic Dale (Wal/86) - Allister Carter (Eng/18) 3-1

Allister Carter (Eng/18) - Sam Craigie (Eng/62) 2-2

Matthew Selt (Eng/27) - Dominic Dale (Wal/86) 2-2

Allister Carter (Eng/18) - Matthew Selt (Eng/27) 3-1

Sam Craigie (Eng/62) - Dominic Dale (Wal/86) 3-0

Groep 11.

Mark Allen (NIe/5) - Nigel Bond (Eng/79) 3-1

Martin O'Donnell (Eng/33) - Michael White (Wal/67) 3-0

Martin O'Donnell (Eng/33) - Nigel Bond (Eng/79) 3-1

Mark Allen (NIe/5) - Michael White (Wal/67) 3-1

Michael White (Wal/67) - Nigel Bond (Eng/79) 3-0

Martin O'Donnell (Eng/33) - Mark Allen (NIe/5) 2-2

- Samenstellingen tweede groepfase -

Groep A: Mark Joyce (Eng/68), Luca Brecel (Bel/37), Gary Wilson (Eng/19), Ashley Carter (Eng/83)

Groep B: Judd Trump (Eng/1), Barry Hawkins (Eng/15), Ryan Day (Wal/36), David Gilbert (Eng/11)

Groep C: Stuart Bingham (Eng/13), Harvey Chandler (Eng/84), Ronnie O'Sullivan (Eng/6), Sam Cragie (Eng/62)

Groep D: Liang Wenbo (Chn/34), Ben Woollaston (Eng/38), Tom Ford (Eng/26), Martin O'Donnell (Eng/33)