Marjorie Heuls, coach van Derwael: “Niet winnen zou een teleurstelling zijn voor Nina”

DMM

25 juni 2019

18u40

Bron: Belga 0 Turnen Marjorie Heuls, de coach van Nina Derwael, kondigde in het atletendorp in Minsk aan dat Derwael op de Europese Spelen enkel zal deelnemen aan de oefening op de brug met ongelijke leggers en de balk. De 19-jarige wereldkampioen op de brug begint morgen met haar kwalificaties.

“Ze heeft zich vier weken geleden wat bezeerd aan de enkel en die is nog steeds wat gevoelig. We hebben niets willen forceren want de wereldkampioenschappen in Stuttgart (4-13 oktober) blijven het allerbelangrijkste. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, liet Heuls weten.

“Haar fysieke conditie is nog niet top, maar het ziet er niet slecht uit met het oog op Stuttgart. Nina heeft een klein klopje van de vermoeidheid gekregen, dit jaar met de aanpassing aan haar nieuwe leven.”, doelde de Franse coach op haar overgang naar het hoger onderwijs. “Het is niet evident om van het comfortabele leven over te gaan naar een leven waarin ze zelf de dingen moet regelen.”

De Europese Spelen bieden Derwael een nieuwe kans om haar oefening nog wat bij te kunnen schaven met het oog op de wereldkampioenschappen. “Ze zal haar oefening aan 6.70 doen en de brug drie keer lossen met de handen in plaats van twee keer. Ze zal moeten opletten met de uitvoering, want het programma is een beetje verzwaard, met een fysiek moeilijker einde aan de oefening”, gaf Heuls nog mee.

Voor haar coach is het doel van de Belgische Sportvrouw van het jaar 2018 duidelijk. “Als ze niet wint, zal het een teleurstelling voor haar zijn. Ik ben blij, want er is wel wat concurrentie aanwezig. Ze zal haar best moeten doen.”