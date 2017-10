Marino Vanhoenacker sluit seizoen af met tweede plaats in Ironman Taiwan DMM

14u24

Bron: Belga 1 Photo News Meer Sport Triatleet Marino Vanhoenacker is er in Taiwan niet in geslaagd een zeventiende Ironman-titel op zijn palmares bij te schrijven. In een loden hitte werd de 41-jarige Bruggeling tweede.

In augustus was 'Bink Marino' nog de beste in Canada, maar in Taiwan was de Amerikaan Kevin Collington te sterk. Hij haalde het na 8u34:38, voor Vanhoenacker die na 8u46:39 binnenliep. Onze landgenoot trekt op 14 oktober niet naar Hawaï.



Bij de vrouwen ging de overwinning eveneens naar de VS. Laurel Wassner was de beste na 9u50:20.

EPA

