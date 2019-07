Marino Vanhoenacker kondigt op 43ste verjaardag zijn afscheid aan: “Kon me nog moeilijk motiveren” DMM

19 juli 2019

17u41 2 Triatlon Marino Vanhoenacker stopt met triatlon. Onze landgenoot kondigde vandaag op zijn 43ste verjaardag zijn afscheid aan van de sport. De Jabbekenaar won niet minder dan 17 Ironmans op de volledige afstand. Hij was ook de eerste triatleet ooit die er in slaagde om op elk continent een Ironman-zege binnen te halen.

“The end”, opende Marino Vanhoenacker met een veelzeggende boodschap zijn laatste post als competitieve triatleet op zijn sociale media. “Vanaf vandaag eindig ik mijn triatloncarrière. Grote dank aan mijn familie, vrienden, sponsors, race-organistoren, mede-atleten en vrijwilligers. Een speciale bedanking gaat uit naar Topsport Belgische Defensie. Jirte en Elke, bedankt voor alle steun. We zijn een ‘badass’ sportfamilie. Ik hou van jullie.”

Met Vanhoenacker stopt een icoon van de Belgische triatlonsport. De West-Vlaming begon als duatleet en startte met triatlon rond de eeuwwisseling. De Jabbekenaar won zijn eerste Ironman in Florida in 2005 en zou in totaal 17 keer een Ironman op de volledige afstand (3,8 km zwemmen, 180 km zwemmen en 42 km lopen) winnen, een record.

THE END. As of today I end my competitive triathlon career. Big thanks to family, friends, sponsors, raceorganizers, fellow athletes, volunteers ...

Special thanks to TopSportBelgianDefence.

Jirte & Elke, thank you so much to support me, we are a badass sporty family, Love You pic.twitter.com/7baR0xXX6V Marino Vanhoenacker(@ BinkMarino) link

Zeven keer won hij in Klagenfurt, dé triatlon waar hij het meest zijn stempel op drukte. Verder voltooide hij vorig jaar zijn Continental Slam met de winst in de Ironman van Port Macquarie in Australië. Vanhoenacker won zo op elk continent een Ironman. Geen triatleet die daar ooit in slaagde.

Met de Ironman van Hawaï had Vanhoenacker een haat-liefdeverhouding. De West-Vlaming kon er ondanks zijn immense carrière nooit winnen, maar strandde er in 2010 met een derde plaats wel op het podium. Sinds 2015 nam hij niet meer deell aan het WK Ironman. Vanhoenacker concentreerde zich liever op het winnen van zoveel mogelijk Ironmans. Mét succes.

Dit seizoen werd het op zijn 42ste steeds moeilijker om sponsors te strikken. Vanhoenacker deed daarvoor een oproep in De Zevende Dag op Eén, maar ging toch nog even door. Zijn laatste wedstrijd was de Ironman van Ierland. Eind juni gaf hij in helse weersomstandigheden op tijdens het fietsen.

“Kan me moeilijk motiveren om nog af te zien”

Aan de West-Vlaamse zender Focus WTV ging Vanhoenacker dieper in op zijn besluit. “Het is al vijf of zes maanden dat ik me moeilijk kan motiveren om nog af te zien en mezelf pijn te doen.” Aanvankelijk was Vanhoenacker van plan om in eigen gouw, in Jabbeke, nog één wedstrijd, te doen. “Maar dat zou maar voor de show zijn en zo zit ik niet in mekaar. Het heeft ook geen zin om naar Jabbeke te gaan en daar vijfde of zesde te worden. Dat voelt niet goed aan. Ik moet eerlijk zijn met mezelf en nu stoppen. Als ik naar Jabbeke ga, is het om het startschot te geven.”