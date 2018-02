Marieke Vervoort spreekt openhartig over de dood: "Ik wil een rode kist vol met witte rozen" KVE

07 februari 2018

22u13

Bron: ROBtv 7 Meer Sport Tijdens een openhartig gesprek met de regionale zender ROBtv laat Marieke Vervoort (38) in haar hart kijken. 'Wielemie' praat niet alleen over haar leven maar ook over de dood.

Haar gezondheid gaat er zienderogen op achteruit. Het interview doet ze dan ook noodgedwongen vanop haar ziekbed. Ze is al drie weken aan haar bed gekluisterd maar ze geeft niet op.

Toch is de rolstoelatlete ook bang, bang voor wat komen gaat. "Waarom ik? Waarom moet dit met mij gebeuren? Wat is het volgende wat gaat gebeuren?", vraagt ze zich dan af.

Tijdens het gesprek onthult Wielemie hoe concreet de de plannen voor haar afscheid zijn. Zo heeft ze al afscheidsbrieven geschreven aan haar vriendenkring en gedetailleerd met de begrafenisondernemer besproken hoe haar begrafenis moet verlopen.

"Ik wil een rode kist vol met witte rozen en een doosje met witte vlinders. Als ze mij buitendragen, moeten die worden vrijgelaten zoals mijn ziel die wordt vrijgelaten. Ik vind dat een mooi gebaar."

Vervoort praatte eerder al openhartig over haar plannen om euthanasie te plegen. "Ik wil in vrede gaan, in zachtheid sterven. Maar wanneer is de juiste datum? Daar ben ik ook heel bang voor", zegt ze.

Wielemie wil ook nog aan iedereen een goede raad geven: "Leef en geniet van het allerkleinste moment in je leven. Mensen razen tegenwoordig door het leven en vergeten te genieten. Terwijl het morgen gedaan kan zijn."

Het hele gesprek kan je hier bekijken.