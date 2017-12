Marieke Vervoort (38) is klaar om te sterven: “Het is genoeg geweest” XC

Marieke Vervoort (38) is klaar voor het einde. "Ik wil niet meer lijden", vertelde de voormalige rolstoelatlete in een interview met de Britse krant The Telegraph. "Het is te zwaar geworden. Ik geef niet makkelijk op, maar het is genoeg geweest."

Veertien maanden geleden reed ‘Wielemie’ haar allerlaatste officiële wedstrijd, op de Paralympische Spelen in Rio. Ondanks koorts, een gekneusd borstbeen en een blaasontsteking behaalde ze een bronzen medaille op de 100 meter rolstoelsprint. Haar lichaam wilde toen niet mee, maar vandaag is de pijn helemaal ondraaglijk geworden. “Ik word steeds depressiever. Nooit heb ik me zo gevoeld”, klonk het bij Vervoort, die verlamd is van nek tot tenen, geleidelijk aan haar zicht verliest, lijdt aan vreselijke spasmen, en nog nauwelijks kan eten of slapen.

“Het is te zwaar geworden. Ik wil niet meer lijden”, luidt het in The Telegraph. “Mijn neurologe is onlangs de hele nacht bij me gebleven omdat ik de ene spasme na de andere te verwerken kreeg. Volgens haar waren het geen epileptische aanvallen, maar gewoon mijn lichaam dat aan het schreeuwen was. Ik heb zo veel pijn. Het is genoeg geweest. Ik geef niet makkelijk op, maar zelfs de zwaarste pijnstillers helpen me niet meer.”

Vervoort bereikte op haar laatste wedstrijd dus de bronzen medaille, maar was in het Braziliaanse Rio de Janeiro ook goed voor een zilveren plak. Vier jaar geleden veroverde ‘Wielemie’ in Londen goud op de 100 meter én zilver op de 200 meter. Daarnaast won de rolstoelatlete op het WK in Doha in 2015 drie gouden medailles: op de 100, 200 en de 400 meter.

BELGA

