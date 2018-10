Mariam Oulare sprint naar zesde plaats op 100 meter Olympische Jeugdspelen Redactie

15 oktober 2018

23u59

Atlete Mariam Oulare is op de Olympische Jeugdspelen in het Argentijnse Buenos Aires zesde geworden op de 100 meter.

In de eerste ronde liet ze met 12.09 de vijfde tijd optekenen, in de tweede snelde ze bij een sterke rugwind van 3,3 meter per seconde in 11,57 naar de zevende plaats. Om het eindresultaat te bepalen werden beide tijden opgeteld. Met 23.66 strandde Oulare op veertig honderdsten van het podium.

Myrthe van der Borght werd met een worp van 13m35 veertiende in het discuswerpen. Louis Vandermessen, vrijdag nog derde in de 2.000 meter steeple, finishte als 31ste in de cross-country (4.000m).

Margaux Appart en Jean de Wouters d'Oplinter golfden zich naar een 25ste plaats bij de gemengde teams. Basketspeler Sasha Deheneffe werd achtste in de dunk contest.

Mariam Oulare finishes 7th of the 100m final in 11.57 ! Amazing time (event if the wind was too strong) ! Congrats girl ! pic.twitter.com/1AEu8qOXeV Team Belgium(@ teambelgium) link