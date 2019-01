Marco Schwarz skiet naar zege in combiné in Wengen LPB

18 januari 2019

16u20

Bron: Belga 0

Marco Schwarz heeft de WB-manche combiné in het Zwitserse Wengen gewonnen. Na een slalom en een afdaling was de Oostenrijker 42 honderdsten sneller dan de Fransman Victor Muffat-Jeandet, de titelverdediger in Wengen. Diens landgenoot Alexis Pinturault mocht als derde mee het podium op.

Voor Schwarz was het de tweede WB-zege in zijn carrière. Eerder dit seizoen won hij al het City-event in de Noorse hoofdstad Oslo. Pinturault stond dan weer voor de 50ste keer in zijn carrière op een WB-podium.

Dit weekend gaat de Wereldbeker alpijnse ski verder in Wengen met een afdaling (zaterdag) en een slalom (zondag).