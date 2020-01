Marchant geeft op in eerste run van slalom in Adelboden, waar hij drie jaar geleden zijn horrorblessure opliep Bart Fieremans in Adelboden

12 januari 2020

11u40 2 Meer sport Armand Marchant (22) zou geen mens zijn als hij hier onbewogen bij zou blijven. De Belg, die vorig weekend in Zagreb stuntte met een historische vijfde plek, skiedde vandaag de wereldbeker in Adelboden. Ofwel de ‘onheilsplek’ waar hij drie jaar geleden zijn horrorblessure opliep. Marchant ging twee keer in de fout tijdens de eerste run van de slalom en hij zal daarom niet in actie komen in de tweede. Daaraan mag enkel de top-30 deelnemen.

Marchant sprak voor aanvang van de race met onze man ter plaatse:

Naam gemaakt met resultaten, morele steun van ouders

Door zijn resultaten dit seizoen heeft Marchant een naam gemaakt in het wereldtopcircuit: in alle vier wereldbekers overleefde hij de eerste manche en viel hij in de punten, zodanig dat hij in de World Cup Ranking van de slalom dit jaar al twaalfde staat. De erkenning is navenant, zegt Marchant: “Je mag zeggen dat mijn status nu toch veranderd is. Ik voel veel meer respect bij de andere topskiërs. Mijn evolutie doet voor mezelf ook deugd: ik voel meer plezier dan ooit bij het skiën. Ik wil dit seizoen graag mijn tweede topmanche in Zagreb bevestigen.”

Marchant wordt moreel gesteund door zijn ouders. Papa Armand en mama Véronique Bourdin volgen met de mobilhome deze winter zo goed als mogelijk alle avonturen van hun zoon. Maar ook de moeder kon haar emoties moeilijk de baas toen ze gisteren in de tribune zat bij de competitie van de reuzenslalom in Adelboden: “Ik heb geweend toen ik de vijf eerste skiërs zag passeren. Ik hield er niet van om die ‘muur’ (de steile afhang aan de finish, red) opnieuw te zien. Gelukkig was het zonnig en had ik een zonnebril om de tranen te verbergen. Het was heel hard om weer in dezelfde tribune op bijna dezelfde plaats te zitten en die ‘beelden’ weer te herleven. Als Armand straks niet aan honderd procent zou kunnen skiën, is dat erg begrijpelijk.”

