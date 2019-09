Marcel Hirscher zet punt achter indrukwekkende skicarrière XC

04 september 2019

21u23

Bron: Belga 0 Meer sport De Oostenrijkse skivedette Marcel Hirscher heeft op 30-jarige leeftijd het einde van zijn carrière aangekondigd. Hij won dit jaar voor de achtste keer op rij de algemene Wereldbeker, een record, en voor de zesde keer de Wereldbekers slalom en reuzenslalom. In totaal zegevierde hij in 67 Wereldbekermanches. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark (86) en de Amerikaanse Lindsey Vonn (82) doen beter.

Nog op zijn indrukwekkende erelijst prijken onder meer zeven wereldtitels (vijf individuele) en twee olympische titels (reuzenslalom en combiné, behaald begin 2018 in Pyeongchang).

Hirscher had na het seizoen al laten uitschijnen dat hij er mogelijk mee zou ophouden. Vanavond maakte hij het nieuws bekend tijdens een persconferentie in Salzburg.

"Vandaag is de dag waarop ik een punt zet achter mijn carrière", verklaarde Hirscher. "Dit is niet zoals een job die ik vaarwel zeg, het is een leven dat van de ene op de andere dag wordt stopgezet."

Volgens de Oostenrijker bergt hij de skilatten op omdat hij zich niet langer kan opladen voor een nieuw seizoen en de nodige motivatie mist. Dat nieuwe seizoen start op 27 oktober met de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden.