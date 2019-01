Marcel Hirscher wint reuzenslalom in Adelboden TLB

12 januari 2019

16u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Marcel Hirscher heeft de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden gewonnen. De 29-jarige Oostenrijker was 71 honderdsten sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen. De Fransman Thomas Fanara werd op 1.04 derde. Sam Maes kon zich niet voor de tweede run plaatsen, in de eerste werd hij 38e.

Na die eerste run was Hirscher nog tweede, op 12 honderdsten van Kristoffersen. "In de tweede heb ik veel risico's genomen en dat loonde", verklaarde Hirscher. "Ik heb alles gegeven en was aan de finish helemaal kapot. Ik heb hard gevochten, maar Marcel is gewoon de beste van de wereld", legde Kristoffersen zich bij de nederlaag neer.

Het is de 66e wereldbekerzege voor Hirscher, de achtste dit seizoen en de 32e in een reuzenslalom. In Adelboden stond hij al acht keer op het hoogste trapje. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark (86) en de Amerikaanse Lindsey Vonn (82) hebben meer wereldbekerzeges dan Hirscher op hun palmares.

Hirscher is goed op weg naar een achtste eindzege op rij in de Wereldbeker. Na 19 van 41 proeven heeft hij 365 punten voor op Kristoffersen en 432 op de Fransman Alexis Pinturault. In de Wereldbeker reuzenslalom gaat hij eveneens aan de leiding, met 127 voor op Kristoffersen. Zondag staat er nog een slalom op het programma in Adelboden en ook in die discipline heeft Hirscher de leiding in handen.

Nieuwe knieblessure maakt einde aan seizoen van Oostenrijkse skiester Anna Veith

Drievoudig wereldkampioene skiën Anna Veith moet door een gescheurd ligament in haar knie een einde maken aan haar seizoen. De Oostenrijkse liep de blessure op tijdens een training in de Italiaanse Dolomieten.

Veith, die behalve drie wereldtitels evenveel olympische medailles en vijftien wereldbekerzeges veroverde, ziet zich het WK in het Zweedse Are over drie weken door de neus geboord. Voor de 29-jarige Oostenrijkse is het al de derde zware knieblessure in haar carrière.

Vrijdag liep een landgenote van Veith, Stephanie Brunner, op dezelfde omloop in de Dolomieten eveneens een scheur in een knieligament op.