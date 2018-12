Marcel Hirscher wint parallelle reuzenslalom voor 62e wereldbekerzege Redactie

17 december 2018

22u05

Bron: Belga 0 Meer Sport De 29-jarige Oostenrijker Marcel Hirscher, gisteren al winnaar van de reuzenslalom, heeft ook de parallelle reuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia gewonnen. In de finale versloeg hij de Fransman Thibaut Favrot. Een andere Fransman, Alexis Pinturault, legde op de derde plaats beslag.

Het is de vierde keer dat er een parallelle reuzenslalom in het wereldbekerprogramma opgenomen is en pas de eerste keer dat Hirscher hem wint. De vorige drie edities kon hij zich ook niet voor de finale plaatsten. Deze keer zette de Oostenrijker zijn overwinning extra in de verf door op weg naar de finale twee van de vorige drie winnaars uit te schakelen. De Noor Kjetil Jansrud gaf hij in de achtste finales het nakijken, de Zweed Matts Olsson in de halve finales.

In totaal zit Hirscher nu aan 62 wereldbekerzeges (4 dit seizoen) en daarmee doet hij even goed als zijn landgenote Annemarie Moser-Pröll. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark (86) en de Amerikaanse Lindsey Vonn (82) hebben nog meer wereldbekerzeges op hun palmares.

Hirscher, eindlaureaat van de voorbije zeven jaargangen, verstevigde ook zijn leidersplaats in de Wereldbeker ski. Met 480 punten heeft hij na elf proeven 139 punten voor op zijn landgenoot Max Franz. De Noor Aksel Lund Svindal heeft als derde 147 punten goed te maken. De kans is groot dat Hirscher zijn voorsprong deze week nog gevoelig zal aandikken. Woensdag en donderdag staat er in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm immers nog een reuzenslalom en een slalom op he programma en zaterdag volgt er nog een slalom in het Italiaanse Madonna Di Campiglio, voordat de snelheidsspecialisten weer een kans krijgen.