Marc Marquez zet in MotoGP met nieuwe zege kroon op het werk

Wereldkampioen Marc Marquez (Honda) heeft de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP, de laatste manche in het WK snelheid, op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Spanjaard bleef op het circuit in Valencia de Fransman Fabio Quartararo voor (Yamaha-SRT). De Australiër Jack Miller (Ducati-Pramac) eindigde als derde. Het was voor Marquez de twaalfde zege van het seizoen. Zijn Spaanse teammaat Jorge Lorenzo finishte in zijn laatste GP voor zijn pensioen als dertiende.

De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) won in de Moto2, voor de Zwitser Thomas Lüthi (Kalex) en de Spanjaard Jorge Navarro (Speed Up). De Spanjaard Alex Marquez (Kalex) was eerder al zeker van de eindzege.

In de Moto3 ging de zege naar de amper 16-jarige Spanjaard Sergio Garcia (Honda), die zijn eerste zege veroverde. Hij bleef de Italiaan Andrea Migno (KTM) en Spanjaard Xavier Artigas (Honda) voor. De Italiaanse wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta (Honda) was betrokken bij een crash en eindigde finaal als 21e.

