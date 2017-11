Marathonloper komt om het leven bij motorongeval Redactie

19u11

Bron: afp 2 Twitter Ismael Juma

De Tanzaniaanse atleet Ismael Juma, gespecialiseerd in de marathon en halve marathon, is op 26-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een motorongeval. Juma, die volgend jaar in april één van de nationale kanshebbers op eremetaal zou zijn op de Commonwealth Games in Australië, kreeg een zware klap op het hoofd en overleed ter plaatse. Hij was onderweg naar Arusha, in het noorden van Tanzania. Juma zou op 19 november deelnemen aan de halve marathon van New Delhi. Hij was nationaal recordhouder op die afstand, met een tijd van 59 minuten en 30 seconden. In 2015 werd de Tanzaniaan ook negende op het WK veldlopen in Peking.