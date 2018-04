Marathonloper, auteur van de strafste snooker ooit en bijnaam 'The Walnut': deze man kijkt vanavond Luca Brecel in de ogen in 'The Crucible' Peter Luysterborg

23 april 2018

14u23

Bron: Eigen berichtgeving 3 Meer Sport Wordt het voor Luca Brecel straks derde keer, goede keer? De 23-jarige Limburger is vanavond - met HLN.be brengen we vanaf 20 uur live verslag uit - op het WK snooker in Sheffield aan zijn derde optreden toe. I n 2012 en in 2017 strandde Brecel in 'The Crucible' in de eerste ronde. Wil hij geschiedenis schrijven - nog nooit bereikte een Belg in Sheffield de laatste zestien - moet hij voorbij Ricky Walden. Niet de meest ronkende naam in het snookercircuit, we stellen de Brit daarom even voor.

Eerste rankingtitel in 2008 na zege tegen O'Sullivan

Ricky Walden (35) werd in 2000 op zijn zeventiende profspeler. In 2008 won de Brit met de Shanghai Masters zijn eerste rankingtitel, door in de finale Ronnie O'Sullivan met 10-8 te verslaan. Nadien schreef hij met de Wuxi Classic (2012) en het International Championship (2014) nog twee rankingtoernooien op zijn naam. Ter vergelijking: Brecel, die twaalf jaar jonger is dan zijn opponent, won vorig jaar met het China Championship zijn eerste (en tot dusver enige) rankingtoernooi.

Beste prestatie op WK: halve finale in 2013

Walden staat voor de zevende keer op de hoofdtabel van het WK snooker. Drie keer ging hij eruit in de eerste ronde, twee keer in de tweede ronde. Zijn beste prestatie dateert van 2013 toen hij in Sheffield de halve finale bereikte. Daarin bleek Barry Hawkins te sterk. Walden liep nochtans uit tot 12-8, moment waarop Hawkins acht frames op rij won en het pleit finaal met 14-17 in zijn voordeel beslechtte. Zijn halvefinaleplaats piloteerde Walden eind 2013 naar een achtste stek op de wereldranglijst. In maart 2015 zou hij met een zesde plaats zijn hoogste positie ooit bekleden op de ranking.

Walden bereikte de hoofdtabel dit jaar vanuit het moeras van de kwalificaties. 'The Walnut', zijn bijnaam in het circuit, is in vorm, zoveel is zeker. In zijn drie gewonnen kwalificatieduels potte hij liefst zeven centuries.

Tussenbalans: 3-1 in het voordeel van Brecel

Luca Brecel en Ricky Walden stonden tot dusver vier keer tegenover elkaar. De balans voor de Limburger oogt positief: Brecel trok drie keer aan het langste eind. In 2012 won onze landgenoot op het UK Championship de meest prestigieuze van de vier confrontaties met 6-5. Het lààtste duel tussen beiden verliep wel in het voordeel van Walden. Eind vorige maand troefde hij Brecel in de Championship League af met droge 3-0-cijfers.

De marathon van New York in 4u17'

Het is nauwelijks geweten bij de buitenwereld: nogal wat snookerspelers wagen zich wel eens aan een langeafstandsloop. Zo ook Ricky Walden. In 2009 stond de Brit aan de start van de befaamde marathon van New York. Walden deed er 4u17' over, maar wat belangrijker was: met zijn deelname zamelde hij 1.500 pond in voor een kinderkankerfonds. New York zou later ook een rol spelen in zijn privé-leven. In 2014 trad hij in 'The Big Apple' in het huwelijk met zijn vrouw Natalie.

Rugblessure verholpen met epidurale

Blessureleed vormde er vorig jaar de oorzaak van dat Walden terugviel op de wereldranglijst. "Het gebeurde met Kerstmis 2016", zegt hij. "Ik tilde mijn zoontje op en plots voelde ik iets in mijn onderrug. De eerste maanden viel de pijn te harden, het probleem was dat de hinder nooit helemaal verdween. Snooker is niet echt een fysieke sport, maar je moet je lichaam wel vaak voor een lange periode in allerlei posities wringen. En dan is zo'n rugblessure heel lastig."

Om weer topfit te geraken, zocht Walden zijn heil in een epidurale inspuiting. "Die bracht uiteindelijk soelaas, ik voel me de laatste tijd weer veel beter. Alleen hebben de dokters gezegd dat ik niet meer mag lopen omdat dat de rug te veel belast. Jammer."

Auteur van de strafste snooker ooit

Ricky Walden mag zich de auteur noemen van wat misschien wel de strafste snooker is, ooit gelegd. In 2013, tijdens de halve finale van het UK Championship, dropte Walden de witte bal zó achter bruin, dat de rode ballen zo goed als onbereikbaar waren. Het gezicht van Selby (zie video hieronder) als hij zich bewust wordt van de uitzichtloze situatie, is goddelijk.