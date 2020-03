Marathon van Abdi in Tokio doet dromen: “Hij zal in de de toekomst een stuk meer in zichzelf geloven” Remi Van Ophem en Thomas Lissens

02 maart 2020

07u40

Bron: Belga 102 Meer sport Wat een exploot! Bashir Abdi heeft op de marathon van Tokio zijn eigen Belgisch record ruim verbeterd van 2u16.14 naar 2u04.49. Hij werd daarmee tweede. “Na deze prestatie moét hij dromen van een olympische medaille”, vindt Wilfried Meert.

Koen Naert, Europees kampioen in de marathon in 2018, was lyrisch over de prestatie van zijn collega. “Ik ben de voorbije nacht opgestaan om zijn race te volgen en heb het me op geen enkel ogenblik beklaagd. Pure klasse was dat.”

Bashir Abdi (31) trok nochtans rechtstreeks van Ethiopië, waar hij bijna drie maanden op hoogtestage verbleef, naar Japan. “Die reis duurde liefst 22 uur en kostte me stramme spieren en een pijnlijke rug. Voeg daarbij het tijdsverschil van acht uur en je begrijpt dat ik met wat vraagtekens rondliep. Ik maakte me daarom geen al te grote begoochelingen, maar wilde me natuurlijk wel eens testen in het vooruitzicht van de Spelen begin augustus, ook al verhuisde de marathon naar Sapporo.”

Ik heb geen woorden voor hoe gelukkig en dankbaar ik nu ben in Tokio. Bedankt voor alle steun 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/k8qyHY6E4a Bashir Abdi(@ BashirAbdi7) link

Gevlucht

In de wedstrijd zelf speelde Bashir Abdi het ‘cool’, want hij hield zich zowat dertig kilometer koest. Voormalig atleet Bert Misplon mag zich de vertrouwensman van Abdi noemen en wist dat het toen nog moest beginnen. “Bashir houdt liever de druk af om dan op het einde toe te slaan. Dat doet hij dan met enthousiasme. Hij heeft die snelheid van de vele jaren dat hij zijn heil zocht op de piste. Zelf ben ik twee weken naar Ethiopië getrokken, omdat we ginds bepaalde plannen hebben met de jeugd. Toen heb ik met eigen ogen meegemaakt hoe sterk hij wel presteerde op training. Want op die hoogte zijn er geen gemakkelijke sessies. Zelfs bij een duurloop zie je af.”

Bashir Abdi werd in het Somalische Mogadishu geboren en maakte daar de oorlog mee. “Daarom vluchtte hij weg uit zijn land en kwam hij op zijn elfde in België terecht”, weet Misplon. “Aanvankelijk speelde hij voetbal, maar hij schakelde over op het lopen na mijn aandringen, toen hij vijftien was. Nu, jaren later, hebben we uiteraard geen spijt van die overgang. We trekken soms ook samen op voor het project ‘Sport en ruimte’, waarmee we in het Gentse naschoolse sport brengen naar ongeveer veertig scholen.”

Misplon kent zijn kompaan intussen erg goed en voelt dat hij nu een belangrijke stap gezet heeft door onder de 2u05 te duiken. “Bashir zal in de toekomst een stuk meer in zichzelf geloven en vermoedelijk iets meer risico durven te nemen. Hij heeft mij alvast verteld dat het Europees record van Kigen Ozbilen, de Turk met Keniaanse roots, een mogelijk doel wordt in de toekomst.”

Straffer dan Farah

Met zijn 2u04.49 staat Abdi nu inderdaad tweede op de Europese lijst aller tijden, op iets meer dan een halve minuut van Ozbilen.

“Zijn chrono is nu straffer dan die van Mo Farah, zijn grote idool en mentor”, weet ook Wilfried Meert, atletiekkenner en bezieler van de Memorial Van Damme. “Dan zijn we eigenlijk al uitgepraat (lacht). Hij was in het begin zo blij als een kind dat hij met Farah mocht gaan trainen en dat hij kon proberen om hem te volgen. En als je dan nu ziet dat hij de marathon sneller loopt dan Farah ooit gekund heeft... Daar kan ik alleen mijn hoed maar voor afnemen. Héél straf.”

En hoe zit het voor de Olympische Spelen van deze zomer? De marathon wordt dan wel niet in Tokio maar in Sapporo gelopen en zal om zeven uur ’s ochtends starten, om de grootste hitte te vermijden. Toch zullen zijn concurrenten de ranke Belg stilaan beginnen te vrezen. “Het valt niet mee om nu al in te schatten wat Bashir straks waard zal zijn op de Spelen”, zegt Misplon. “In het beste geval haalt hij zelfs het podium, maar ik zou niet neerkijken op een plaats in de top acht. Daar kan je al mee uitpakken in een olympische marathon, waar de besten van de wereld aan deelnemen.”

Derde troefkaart

Wilfried Meert denkt dat Abdi nog hoger mag mikken. “Na deze prestatie moét hij dromen van een medaille. Dat zal hij waarschijnlijk ook wel doen. Ook voor de Belgische atletiek is dit geweldig. Iedereen dacht aan Nafi Thiam voor een medaille en de 4x400 meter-ploeg kan altijd voor een mirakel zorgen. Maar nu komt er toch een derde troefkaart bij.”

Atletiekgeschiedenis, sportgeschiedenis. Bashir Abdi finisht tweede in de Tokyo Marathon, een Major, en verplettert het Belgisch record richting 2u04:49. Hij wordt tweede Europeaan aller tijden. Vlaamse Atletiekliga(@ VlaamseAtlLiga) link