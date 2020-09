Manu Stockbroekx wint met Orée topper in Leuven: “Misschien wel het Leicester City van het hockey” Werner Thys

28 september 2020

09u48 0 Hockey Op de vierde speeldag in de eredivisie was het genieten van tophockey. Het Brusselse Orée werd dé winnaar van de speeldag met 2-3 winst op het veld van Leuven. Orée is meteen het enige team dat nog het maximum van de punten telt.

Met Leuven tegen Orée en Watducks tegen Gantoise stonden er op de vierde speeldag twee duels op het programma tussen teams die dit seizoen nog geen punt verloren. In Leuven keken Red Lions Simon Gougnard en Manu Stockbroekx elkaar in de ogen. Lautaro Diaz opende de score voor Leuven, maar vervolgens liep Orée via Facundo Callioni, Timothée Clement en Tomas Domene nog voor de pauze tot 1-3 uit. Een vroeg doelpunt in de tweede helft van ‘veteraan’ Jérôme Dekeyser leverde geen puntengewin voor Leuven op.

“Dit is inderdaad een droomstart voor Orée”, aldus Manu Stockbroekx, die de overstap van Dragons maakte. “Bij de start van de competitie moesten we afrekenen met enkele geblesseerde spelers – John-John Dohmen speelde trouwens nog geen minuut – en daarom waren de uitoverwinningen op de openingsspeeldagen tegen Antwerp en Herakles zeer belangrijk. Dat gaf de groep vertrouwen. Tegen Leuven werd het een echte topper met twee teams die mooi hockey speelden. De Orée-supporters genieten alleszins van deze leidersplaats.”

Reeds voor het seizoen werd Orée als outsider getipt om het teams als Léopold, Gantoise, Watducks en Dragons lastig te maken in de strijd om de titel. “We worden misschien wel het Leicester City van het hockey”, lacht Stockbroekx. “Die favorietenrol, daar moeten de mensen van de club nog aan gewend raken. Dat hebben ze hier immers nog niet meegemaakt. Net daarom heb ik mijn overgang naar Oreé nog niet beklaagd. Bij topteams als Bloemendaal en Dragons was het logisch om te winnen. Nu is de dankbaarheid groter. Ik kan wel genieten van die bescheidenheid.”

Ook de tweede topper van de speeldag, tussen Watducks en Gantoise, leverde spektakel op. De teams deelden de punten: Julien Lemaire, Tommy Willems en Louis Capelle scoorden voor Watducks, Leandro Tolini, Emile Esquelin en Etienne Teynevez voor Gantoise.

Bij Beerschot maakte de Duitse tophockeyer Moritz Fürste zijn debuut. De club uit Kontich veroverde meteen de eerste driepunter van het seizoen: 1-2 bij Racing. Titelfavoriet Léopold verloor voor de tweede week op rij. Deze keer met 2-1 in Lier bij Herakles.