Manny Pacquiao stapt terug in de boksring Redactie

09 maart 2018

11u05

Bron: dpa 0

Manny Pacquiao bokst op 24 juni in Kuala Lumpur tegen de Argentijn Lucas Matthysse. De Filipijnse volksheld, 39 intussen, verloor vorig jaar verrassend zijn WBO-wereldtitel bij de welters aan de Australiër Jeff Horn. Omdat hij een ander afscheid in gedachten heeft, trekt Pacquiao opnieuw de handschoenen aan.

Met de 35-jarige Matthysse krijgt Pacquiao de regerende WBA-kampioen bij de welters tegenover zich. "Ik hou wel van zijn agressieve manier van boksen", laat de Filipijn optekenen in lokale media.

Manny Pacquiao is een heuse vedette in eigen land. De Filipijnen dragen hem op handen en verkozen hem in 2016 zelfs tot de senaat. Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Van zijn 68 profkampen sloot hij er 59 met een zege af. Toch is hij vooral bekend om zijn nederlaag tegen de Amerikaan Floyd Mayweather jr. in mei 2015, in wat de 'Kamp van de Eeuw' werd genoemd.