Manny Pacquiao bokst op 14 juli om wereldtitel tegen Argentijn Lucas Matthysse

03 april 2018

11u24

Manny Pacquiao stapt op 14 juli opnieuw in de ring. De Filipijnse bokslegende staat dan tegenover de Argentijn Lucas Matthysse. Die zal zijn WBA-wereldtitel bij de weltergewichten verdedigen.

Promotor Oscar De La Hoya bevestigde het nieuws vandaag. "Het is officieel getekend. Ik ben fier te kunnen aankondigen dat Lucas Matthysse zijn wereldtitel bij de welters op het spel zet tegen Manny Pacquiao tijdens een kamp op 14 juli in het Maleisische Kuala Lumpur." De 39-jarige Pacquiao is de enige bokser uit de geschiedenis die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Van zijn 68 profkampen sloot hij er 59 met een zege af. Toch is hij ook vooral bekend om zijn nederlaag tegen de Amerikaan Floyd Mayweather jr. in mei 2015 in wat de 'kamp van de eeuw' werd genoemd.

In 2016 had de Filipijn, die in eigen land tot de senaat werd verkozen, zijn afscheid aangekondigd maar daar kwam hij enkele maanden later alweer op terug. Zijn laatste gevecht dateert van juli 2017, toen de Australiër Jeff Horn hem onttroonde als WBO-kampioen bij de welters.

Op de erelijst van de 35-jarige Matthysse staan 39 zeges (36 KO's), tegen vier nederlagen. Hij is WBA-wereldkampioen sinds hij in januari de Thai Teerachai Sithmorseng versloeg.