Manny Pacquiao behoudt WBA-titel bij weltergewichten en daagt Mayweather uit voor rematch GVS

20 januari 2019

09u34

De Filipijnse boksheld Manny Pacquiao heeft met succes zijn WBA-titel bij de weltergewichten verdedigd. In Las Vegas versloeg hij de Amerikaan Adrien Broner op punten.

Manny Pacquiao had this man Adrien Broner DANCING pic.twitter.com/qxdlbwOAba 🏀WSHNGTN WIZRD🏀(@ _OcTony) link

Pacquiao domineerde de hele kamp en werd logischerwijze na twaalf ronden tot winnaar uitgeroepen door de drie scheidsrechters (117-111, 116-112, 116-112). De 40-jarige Pacquiao, die in eigen land een levende legende is, behaalde zijn 61ste zege. Hij verloor sinds zijn profdebuut in 1995 al zeven keer. Twee duels eindigden onbeslist. Broner, elf jaar jonger dan "Pacman", leed zijn vierde nederlaag (33 zeges, 1 onbeslist).

Na de partij daagde Pacquiao die andere boksgrootheid Floyd Mayweather uit. Beide heren bekampten elkaar in 2015, de Amerikaan won. “Zeg maar tegen hem dat hij terug naar de ring moet komen en ik hem dan zal uitdagen. Ik ben klaar om te vechten tegen Mayweather.”

Oubaali blijft ongeslagen

Tijdens dezelfde boksmeeting in Las Vegas pakte de Fransman Nordine Oubaali de vacante WBC-titel bij de bantamgewichten. Na twaalf ronden versloeg hij op punten (117-111, 116-112, 115-113) de Amerikaan Rau'shee Warren. De 32-jarige Oubaali boekte zo de vijftiende zege uit zijn carrière. Hij is nog ongeslagen.