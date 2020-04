Manager Khabib haalt snoeihard uit naar McGregor: “Hij is zoals een jaloerse prostituee, te oud om geld te verdienen” YP

09 april 2020

11u14

Bron: TMZ 0 Meer sport Ali Abdelaziz, de manager van de Russische Mixed Martial Arts-ster Khabib Nurmagomedov, heeft nog maar eens zwaar uitgehaald naar Conor McGregor. Die had zich honend uitgelaten over zijn aartsrivaal nadat die door de coronacrisis besloot te passen voor zijn komend gevecht, maar het antwoord uit kamp Khabib liet dus niet op zich wachten.

Khabib kondigde een dikke week geleden aan dat hij verstek geeft voor het gevecht van 18 april, waarin hij het zou opnemen tegen de Amerikaan Tony Ferguson. Het lichtgewicht uit Dagestan verklaarde op Instagram dat hij Rusland gezien de huidige omstandigheden niet kan verlaten en het duurde dan ook helemaal niet lang vooraleer Conor McGregor daar zijn ongezouten mening over gaf. Hij noemde zijn rivaal, die hem in oktober 2018 nog versloeg, een “bange kip”, maar de repliek van Khabibs manager kon dus ook tellen.

The fact of this matter is, both Tony and Khabib where engaged in a game of chicken here towards the fight bell. With Khabib chickening out first. Making it 3-2 in pullouts in Tony’s favour. Khab scurried out of the U.S to home, and amid the crisis. Very high risk.

Congrats Tony. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Zijn tijd is gepasseerd. Waarom praat hij nog? Of waarom stapt hij niet op het vliegtuig om tegen Tony Ferguson te vechten? Wellicht omdat hij weet dat ook Tony hem een lesje zal leren Ali Abdelaziz over Conor McGregor

“Het is gek, want die man raadt de mensen aan thuis te blijven en hij geeft miljoenen dollars aan goede doelen. Zegt hij, want we weten allemaal dat hij fake is. Hij wil dat iedereen thuis blijft, maar nu Khabib Rusland niet mag verlaten door de coronacrisis, noemt hij hem ineens een bange kip. Maar het maakt allemaal niet uit. Hij is niet nummer één, niet nummer twee, niet nummer drie. Dat zijn Khabib, Jutin Gaethje en Tony Ferguson. Hij komt pas daarna. Het gaat zelfs niet eens over hem”, klinkt het bij Abdelaziz, die stelt dat vooral dat laatste aan de basis ligt van de Ier. “Hij is gewoon zoals een jaloerse prostituee: ze is te oud om nog geld te verdienen. Zijn tijd is gepasseerd. Waarom praat hij nog? Of waarom stapt hij niet op het vliegtuig om tegen Tony Ferguson te vechten? Wellicht omdat hij weet dat ook Tony hem een lesje zal leren.”

Khabib zal het in augustus (als de coronacrisis voorbij is tenminste) opnemen tegen de winnaar van het gevecht tussen Tony Ferguson en Justin Gaethje, die de plaats van de Rus volgende week dus inneemt. De kritiek die hij krijgt, deren hem en zijn entourage dus niet. “Het enige wat telt, is de mensen die hierbij betrokken zijn. De coaches, familie, de UFC,… Dát telt, niet wat die trollen te vertellen hebben. En om eerlijk te zijn, doet Tony er op dit moment ook niet toe want hij is niet de kampioen. Hij heeft het dus niet voor het zeggen. Khabib heeft van niemand schrik. Hij vecht in augustus tegen de winnaar en dan zal hij er helemaal klaar voor zijn.”

