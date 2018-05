Magistrale Nafi Thiam springt voor eerst over 2m01 Olympisch en wereldkampioene weer op schema voor monsterscore in Götzis Valerie Hardie

26 mei 2018

14u06 0 Meer Sport Eén jaar na haar monsterscore van 7.013 punten, waarmee ze de derde beste heptatlete aller tijden is, begint Nafi Thiam vandaag aan haar vijfde Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. U kan de prestaties van de 23-jarige wereld- en olympische kampioene hier op de voet volgen.

Hoogspringen - 2m01

Op haar favoriet onderdeel blinkt Nafi Thiam nog maar eens uit. Ze springt over 2m01 en verbetert daarmee het wereldrecord in de zevenkamp. Een wereldrecord dat Nafi Thiam voorheen deelde met Katarina Johnson-Thompson. Nu staat het alleen op haar naam.

Thiam legde een feilloos parcours af in Götzis. Probleemloos en telkens van de eerste keer ging ze over 1m83, 1m86, 1m89, 1m92 en 1m95. Alle andere atletes lagen er al uit op 1m89. En dan... paste ze voor 1m98. De lat ging meteen op 2m01. De magische barrière van 2m. In het hoogspringen lukte alleen Tia Hellebaut er als Belgische atlete ooit in om over die hoogte te springen. Handen op elkaar bij het publiek en veel scheelde het niet bij de eerste poging: alleen haar kuiten tikten de lat aan. Het volume ging nog wat de hoogte in, Thiam pompte zich wat op en ja hoor, ze ging erover. Waarna Thiam nog drie keer op 2m04 probeerde maar dat is voorlopig nog te hoog gegrepen. Eén zaak is duidelijk: met haar aangepaste aanloop kan ze rustig naar het EK trekken. Trainer Roger Lespagnard krijgt zo ook gelijk: Thiam was volgens hem in staat om dit jaar al over 2m te jumpen. Overigens is ze de enige atlete, specialisten-hoogspringsters incluis, die dit seizoen al over 2m ging. Wereldkampioene Lasitskene staat met een season's best van 1m97.

Met die 2m01 scoorde Thiam liefst 1.251 punten, veertig punten meer dan de 1m98 vorig jaar waard was. Thiam staat zo niet alleen aan de leiding in Götzis, ze ligt ook 24 punten voor op haar schema van 2016. Vorig jaar zat ze na twee proeven aan 2.285 punten, nu staat ze op 2.309. Afwachten wat het kogelstoten brengt dat om 15u25 begint. Daar zit, vergeleken met vorig jaar, zeker nog rek op.

Hanne Maudens verbeterde overigens ook haar PR in het hoogspringen. Ze haalde 1m80, één centimeter meer dan voorheen. Noor Vidts verging het minder goed: zij bleef steken op 1m74, zeven centimeter onder haar PR. Maudens klimt daarmee naar de 9de plek, Vidts staat 24ste.

In het verspringen bij de mannen was het bibberen voor Thomas Van der Plaetsen. Na twee mislukte pogingen stond het mes op de keel voor de Europese kampioen. Gelukkig kon hij het hoofd koel houden en met 7m67 bleef hij slechts 13 centimeter onder zijn PR van 7m80. Goed voor een totaalscore van 1.807 punten en een zevende plek in de tussenstand.

INCROYABLE ! @thiam_nafi franchit 2,01m en hauteur au 2e essai !!! #athlétisme #Götzis pic.twitter.com/gT0WV5bnyT Laurent Monbaillu(@ LaurentM77) link

Thiam bezorgd om Pittomvils

Niet veel later slecht nieuws voor Niels Pittomvils. Bij zijn eerste poging in het verspringen gaat hij door zijn linkerknie. Tandenknarsend blijft hij in het zand liggen, in de verte kijkt zijn vriendin Nafi Thiam bezorgd toe. Na enkele minuten staat de 25-jarige tienkamper weer recht maar hij moet de strijd staken. Een serieuze streep door de rekening van Pittomvils, die in Götzis hoopte zijn ticket voor het EK binnen te halen. Vorig jaar kende Pittomvils ook pech op deze meeting: toen zag hij zijn WK de mist ingaan door een stokbreuk bij het polsstokspringen.

Geen PR's bij Belgische mannen

Bij de mannen duiken Thomas Van der Plaetsen en Niels Pittomvils niet onder hun PR op de 100m. Van der Plaetsen, in Götzis aan zijn eerste competitie toe sinds hij op het WK in Londen moest opgeven, klokt 11.04 in de eerste reeks, één tiende boven zijn PR (11.04). Met 830 punten staat hij 24ste in de tussenstand. Pittomvils finisht in 11.22, 16 honderdsten boven zijn PR (11.06). Goed voor 847 punten en een 26ste plek.

100m horden - 13.45

Het zonnetje schijnt in het gezellige Möslestadion in Götzis en met vijf minuten vertraging begint Nafi Thiam aan haar zevenkamp om 11u25 met de 100m horden. Op het vizier: het PR waar ze vorig jaar de competitie mee opende, 13.34. Die tijd kan ze vanochtend niet evenaren maar met 13.45 (bij een lichte wind in het voordeel van 0,1 m/s) klokt ze wel de tweede beste chrono uit haar carrière op de horden en uiteraard haar beste seizoenstijd. Goed voor een score van 1.058 punten, waarmee ze slechts een kleine achterstand op haar schema van 2017 oploopt, toen ze 1.074 punten scoorde. Thiam staat zo negende na het eerste onderdeel. Om 12u35 begint het hoogspringen als tweede proef.

De 21-jarige Hanne Maudens verbeterde wél haar PR. In de eerste reeks spurtte ze naar 14.00, 14 honderdsten beter dan haar vorige besttijd en goed voor de 20ste plek in de tussenstand. Noor Vidts kon zich in de tweede reeks niet verbeteren: 14.15, 28 honderdsten boven haar PR (13.87). Zij staat voorlopig 22ste.