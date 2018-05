Magische beelden: wakeboarders suizen door gezonken spookstad sam

03 mei 2018

17u17 0 Meer Sport Ooit was het een toeristische bestemming, nu is Villa Epecuén een intrigerende spookstad vol dode bomen en afbrokkelende gebouwen.

Het Argentijnse toeristendorp, dat onder water liep in 1985, vormt de fascinerende locatie voor de boardriders in deze video. De Duitser Nico von Lerchenfeld en de Zweedse Carro Djupsjö van Team O'Neill zoeven door de verlaten straten in een betoverende 'urban wakeboardvideo'.

In deze video leven Dylan Miller en Steffen Vollert zich uit in het wakeboardpark.

Carro Djupsjö en Nico von Lerchenfeld gaan ook los in Buenos Aires.