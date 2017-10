Mag Lindsey Vonn binnenkort tegen mannen skiën? Skifederatie: "Voorstel zal onderzocht worden" XC

Bron: Belga 0 getty Meer Sport De Internationale Skifederatie (FIS) zal in mei opnieuw onderzoeken of de wens van de Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn, acht maal winnaar van de Wereldbeker bij de vrouwen, om deel te nemen aan de Wereldbekermanche in Lake Louise bij de mannen, kan doorgaan. Dat liet een woordvoerder van de FIS vandaag weten.

"De Amerikaanse Skifederatie (USSA) heeft voorgesteld Lindsey Vonn te laten deelnemen aan een mannenrace in Lake Louise (Canada) in november 2018. Dit voorstel zal onderzocht wordt door het Uitvoerend Comité van de FIS bij haar volgende congres in mei 2018 in Griekenland", liet de Internationale Skifederatie weten.



De USSA reageerde "blij te zijn dat de FIS een eerste stap wil zetten om Vonn deze kans te geven en zo een evenement op poten te zetten dat onze sport in de kijker plaatst". Zekerheid is er echter nog niet. "Er moeten nog diverse punten overlopen worden met de FIS. De discussie is nog volop aan de gang", aldus de USSA, dat een uitzondering aanvraagt omwille van de unieke carrière van Vonn.



De 33-jarige Vonn wilde het ook in 2012 in een Wereldbekermanche al eens opnemen tegen mannen, maar stuitte toen op een 'njet' van de FIS. "Een skiër van een bepaald geslacht mag niet deelnemen aan races van het andere geslacht. Er is geen uitzondering mogelijk op de reglementen van de FIS", reageerde de Internationale Skifederatie destijds.



Vonn, die intussen terug op de skilatten staat na veelvuldig blessureleed, won eind januari haar 77ste Wereldbekermanche. Ze staat nog negen manches achter op de absolute recordhouder Ingemar Stenmark, de Zweedse koning van de (reuzen)slalom in de jaren 70-80.

