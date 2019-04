Maellyse Brassart en Jade Vansteenkiste turnen allroundfinale op EK GVS

11 april 2019

23u03

Bron: Belga 0 Turnen Op het Europees kampioenschap turnen in het Poolse Sczzecin hebben Maellyse Brassart en Jade Vansteenkiste zich allebei voor de allroundfinale geplaatst.

De 17-jarige Brassart werd met 50,299 punten 23ste in de kwalificaties, de 15-jarige Vansteenkiste met 49,732 punten, een persoonlijk record, 27ste. Op de uitgekuiste lijst met maximum twee turnsters per land is Vansteenkise 24ste, wat net voltaat voor een finaleplaats.

De Russische Angelina Melnikova kwam met 55,166 punten het best uit de kwalificaties, voor de Française Mélanie De Jesus Dos Santos (55,032) en de Britse Alice Kinsella (54,432).

Zowel voor Brassart als Vansteenkiste had er meer ingezeten, maar allebei kwamen ze op de balk ten val. Met haar grondoefening blonk Vansteenkiste wel uit. Met 13,133 punten plaatste ze zich als vijfde voor de toestelfininale.

Fien Enghels kwam alleen op de grond, balk en brug met ongelijke leggers in actie. Op de brug, het toestel waarop Nina Derwael zich de voorbije twee jaar tot kampioene kroonde, slaagde ze er met 13,933 punten net niet in zich voor de finale te plaatsen. Ze is wel eerste reserve.

De allroundfinale wordt morgen geturnd. De grondfinale vindt zondag plaats, de brugfinale zaterdag.