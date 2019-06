Machtige bokspromotor hint op rematch Taylor-Persoon



BF

04 juni 2019

07u03 5

Ook het kamp van Katie Taylor beseft dat de beslissing van de jury om haar als winnaar op punten aan te duiden in de wereldtitelkamp tegen Delfine Persoon op zijn minst discutabel is. Eddie Hearn, de machtige bokspromotor van Taylor, hintte op een rematch. Hij verklapte aan de vakpers: “Taylor vroeg me of de mensen vonden dat Persoon het gevecht had moeten winnen. Ik zei dat de meeste mensen het als een draw zagen, en veel mensen Persoon hadden zien winnen. Katie zei dan dat, als er enige twijfel over het resultaat bestaat, ze de match opnieuw moeten boksen.” Ook Taylor zelf had al verklaard open te staan voor een rematch. Maar Persoon gelooft niet dat het zover komt: “Ze zal dat risico niet nemen, daarvoor is de bokssport veel te commercieel.”