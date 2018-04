Maaseik zet grote stap richting titel: het wint vijfsetter in Roeselare en kan zaterdag al kampioen spelen Redactie

26 april 2018

00u02

Bron: Belga 0 Meer Sport Maaseik staat een grote stap dichter bij de titel. Het won in een vijfsetter bij regerend landskampioen Roeselare (23-25, 25-22, 25-17, 23-25, 10-15) en heeft nog één zege nodig om kampioen te worden.

De start was voor Maaseik, dat zo de lijn van het eerste duel doortrok. Er was weinig overschot, maar de 0-1 stond op het bord. Daarna nam de thuisploeg over: nipt in de tweede, maar ruimer in de derde set. Daardoor leek Roeselare de titelstrijd terug in evenwicht te brengen, maar Maaseik knokte terug, dwong een tiebreak af en won die ook. Roeselare kon dit seizoen in eigen zaal nog niet winnen tegen Maaseik en de kans bestaat dat het er deze jaargang ook niet meer van komt.

Maaseik staat immers op 2-0 en kan zaterdag al kampioen worden in eigen zaal. Als dat niet zou lukken, zijn er ook nog volgende woensdag (in Roeselare) en zaterdag (in Maaseik) kansen om een derde zege te boeken. Zo komt de vijftiende landstitel, de eerste sinds 2012, wel heel kortbij voor de Limburgers.

