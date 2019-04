Maaseik wint bij Aalst en is bijna zeker van titelfinale, Depestele zet eerste stappen als hoofdcoach bij Menen Redactie

07 april 2019

14u22

Bron: Belga 0 Volleybal Maaseik heeft nog één punt nodig om zich te plaatsen voor de titelfinale in de Euromillions Volley League. Op de vierde speeldag in de play-offs won de landskampioen met 1-3 bij Aalst: 16-25, 25-23, 19-25 en 20-25. Roeselare haalde het met 3-2 van Menen. De setstanden waren 20-25, 25-18, 25-20, 23-25 en 15-6.

In de Final Four staat Maaseik met nog twee speeldagen voor de boeg aan de leiding met 10 punten. Roeselare heeft 7 punten. Daarna volgen Aalst (4 ptn) en Menen (3). De eerste twee nemen het om de titel in een best of five tegen elkaar op.

Volgende week zaterdag speelt Maaseik gastheer voor Roeselare en ontvangt Aalst Menen. Op de laatste speeldag (19/04) staan Roeselare-Aalst en Menen-Maaseik op het programma.

Hermes Oostende en Asterix Avo spelen om volleytitel bij dames

Hermes Oostende en Asterix Avo Beveren nemen het tegen elkaar op om de Belgische landstitel in het volleybal voor vrouwenteams. De finale wordt vanaf 13 april gespeeld naar een best-of-five.

Op de laatste speeldag in play-off 1 verzekerde Hermes Oostende zich zaterdag van de eerste plaats en het thuisvoordeel in de play-off-finale. Het won met 1-3 (22-25, 17-25, 25-22, 23-25) bij Tongeren en eindigt zo met 19 punten. Asterix Avo gaat als tweede naar de finale met 16 punten, na een 3-1 zege tegen Gent: 25-15, 25-15, 23-25 en 25-21.

Oostende heeft het thuisvoordeel in de finale. Het eerste duel mag de kustploeg voor eigen publiek afwerken. Hermes gaat op zoek naar een veertiende landstitel, de eerste sinds 1987. Asterix Avo is titelverdediger en kroonde zich de voorbije negen jaar acht keer tot landskampioen. Asterix tracht een dertiende landstitel te veroveren.

Programma finale:

13/04: Hermes Oostende - Asterix Avo Beveren

19/04: Asterix Avo Beveren - Hermes Oostende

27/04: Hermes Oostende - Asterix Avo Beveren

Eventueel 30/04: Asterix Avo Beveren - Hermes Oostende

Eventueel 4/05: Hermes Oostende - Asterix Avo Beveren

Depestele zet eerste stappen als hoofdcoach bij Menen

Frank Depestele (41) gaat volgend seizoen bij Par-ky Menen aan de slag, zijn eerste taak als hoofdcoach. De voormalige spelverdeler van onder meer Roeselare en Aalst volgt bij de West-Vlaamse volleybalclub Ratko Peris op. De Kroaat verlaat Menen na dit seizoen.

Depestele is een icoon van het Belgische volleybal. De voormalige aanvoerder van de Red Dragons zette begin november 2018 na 22 jaar een punt achter zijn spelerscarrière, dit wegens een zware blessure aan de patellapees. De ex-spelverdeler verdedigde in België de kleuren van Roeselare, Aalst en Asse-Lennik. Maar ook in Griekenland, Rusland, Oekraïne, Turkije en Frankrijk was hij actief. Depestele sloot zijn carrière af in Argentinië. Met de nationale ploeg nam hij deel aan een WK en 3 EK’s.

Dit seizoen is Depestele assistent-coach bij Haasrode-Leuven. Depestele zette zijn handtekening bij Menen onder een contract voor één jaar, met één jaar optie.

Eind vorige maand raakte bekend dat Par-ky Menen ook volgend seizoen op het hoogste niveau zal aantreden. Enkele maanden na het aangekondigde afscheid van voorzitter Pierre Vandeputte vond Par-ky Menen nieuwe geldschieters.

Menen wist zich te plaatsen voor de Final Four van de Euromillions Volley League, samen met Aalst, Maaseik en Roeselare. Daarin staat het na vier speeldagen laatste met 3 punten.

Par-ky Menen verwelkomt Frank Depestele als nieuwe coach. Welkom @frankdepestele ! https://t.co/ifMcnTwaUW #EuromillionsVolleyLeague pic.twitter.com/qMMxoGer6H Par-ky Menen(@ Volleystars) link