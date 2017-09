Maaseik verrassend 3-0 onderuit in Menen XC

Al op de tweede speeldag van de EuroMillions Volley League kon een eerste stunt opgetekend worden. Menen klopte Maaseik met 3-0 en blijft zo samen met Roeselare aan de leiding. Morgen kan Guibertin mee aan de leiding komen.

Menen-Maaseik was voor beide ploegen de eerste echte test van het seizoen. Voor de thuisploeg draaide die wel heel goed uit. Gorski en Winkelmuller waren van groot belang voor de West-Vlamingen en deden Maaseik pijn. Ondanks de driesetter was het verschil in de openings- en slotset eerder beperkt. De setstanden waren 25-23, 25-19 en 26-24.



Ook Roeselare had geen makkelijke avond in Haasrode, maar kaapte wel de drie punten weg. De landskampioen kon door blessures niet rekenen op Tuerlinckx of Konings als hoofdaanvaller en de Leuvenaren wilden zich thuis onmiddellijk tonen. Peeters en Tormans maakten de meeste punten van de avond, maar zorgden alleen voor deelwinst in set drie (23-25, 20-25, 25-22 en 19-25).



Aalst startte vanavond pas aan de competitie en deed dat onmiddellijk met een derby bij Gent. In de eerste set was er nog evenwicht, daarna waren de bezoekers duidelijk een maatje te groot voor hun provinciegenoten. Aalst - zonder de geblesseerde Depestele - kon zo in drie sets afstand nemen: 23-25, 12-25 en 18-25.



Morgen is er nog de Waalse derby tussen Guibertin en Borgworm. Guibertin kan mits winst mee aan de leiding komen, Borgworm wil dan weer de eerste punten op het bord krijgen.





