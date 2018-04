Maaseik verovert landstitel in volley, voor het eerst sinds 2012 Redactie

28 april 2018

22u23 0

Maaseik heeft vanavond de landstitel in het volley veroverd. De Limburgers waren ook in het derde duel van de play-offs te sterk voor Roeselare. Het werd 3-0, de setstanden waren 25-23, 25-18, 25-22. Voor Maaseik is het de eerste landstitel sinds 2012.