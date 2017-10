Maaseik verliest punt in Gent 21u21

Bron: Belga 0 Meer Sport De vierde speeldag van de EuroMillions Volley League speelde zich vooral op zondag af. Na de 3-0 zege van Roeselare in de topper tegen Aalst liet Maaseik de kans liggen om naast de Oost-Vlamingen te komen in de stand. De Limburgers wonnen met heel wat moeite met 2-3 bij Gent.

De grootste verrassing van de speeldag viel op te tekenen in Gent. Vooraf had niemand geld gezet op de thuisploeg. De Gentenaren waren slecht aan het seizoen begonnen en stonden puntenloos onderaan. Toch kon het team van Klok verrassen door na drie sets al zeker één punt veilig te stellen. Meer dan dat werd het niet, maar de hekkensluiter ontfutselde Maaseik wel een punt. De setstanden waren 25-22, 16-25, 26-24, 21-25 en 11-15).



Borgworm boekte dan weer een belangrijke thuiszege tegen Amigos Zoersel. In drie vlotte sets (25-18, 25-19, 25-21) pakte ook Borgworm de eerste punten van het seizoen in een duel tegen een gelijkwaardige ploeg.



In de wedstrijd tussen Guibertin en Haasrode Leuven ging het er spannend aan toe. Toch slaagden de Leuvense bezoekers erin om de drie punten weg te kapen in Waals-Brabant. Ze hadden er vier sets voor nodig (24-26, 25-23, 24-26, 21-25), maar alleen in de laatste set was het verschil tussen beide ploegen groter dan drie punten. Ze komen zo naast elkaar in de rangschikking.



Ondanks het eerste punt van het seizoen staat Gent nu helemaal alleen onderaan door de driepunter van Borgworm. Bovenaan is Roeselare ongenaakbaar met 12 op 12. Aalst en Menen volgen nu al op zes punten, Maaseik al op zeven punten. Deze drie teams hebben wel nog een wedstrijd tegoed. De verrassingen bovenin heten Haasrode Leuven en Guibertin, die de tweede plaats met Aalst en Menen delen.





