Maaseik stunt tegen topclub Zenit Kazan en blijft foutloos in Champions League YP

11 december 2019

23u54

Bron: Belga 0 Volleybal Maaseik heeft woensdagavond zijn eerste thuiswedstrijd in groep B van de Champions League volley met 3-2 (20-25, 18-25, 26-22, 25-22 en 20-18) gewonnen van de Russische topclub Zenit Kazan.

In de eigen Steengoed Arena bogen de Limburgers een 0-2 achterstand tegen de Russen nog om in een 3-2 stuntzege. Daarmee herhaalden ze het scenario van vorige week op de openingsspeeldag, toen ze bij het Turkse Halkban Ankara eerst 2-0 achterkwamen om vervolgens met 2-3 te winnen.

In de stand staat Maaseik met vier punten uit twee wedstrijden dan ook aan de leiding in de groep, voor het Poolse Jastrzebski Wegiel, dat thuis een 3-0 zege boekte tegen Ankara. Op de volgende speeldag moet Maaseik op 19 december op bezoek in Polen. De vijf groepswinnaars en de beste drie nummers twee stoten door naar de kwartfinales.

