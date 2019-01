Maaseik opnieuw te sterk voor Belchatow in Champions League volley LPB

30 januari 2019

20u38

Bron: Belga 0

Maaseik heeft op de vierde speeldag in de Champions League volleybal met 2-3 gewonnen bij het Poolse PGE Skra Belchatow. De setstanden waren 16-25, 29-27, 25-16, 21-25, 12-15). Voor de Belgische kampioen was het de tweede zege. Vorige maand had Maaseik Belchatow thuis met 3-0 verslagen. In het Duitse Berlijn en het Poolse Gdansk werd verloren. De Limburgers spelen nog twee duels in poule D, thuis tegen Berlijn (13 februari) en Gdansk (27 februari). De vijf groepswinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.