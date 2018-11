Maaseik opent Champions League met nederlaag in Berlijn XC

22 november 2018

21u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Maaseik heeft vanavond zijn eerste groepswedstrijd in de Champions League volleybal verloren. De Belgische landskampioen moest in en tegen Berlijn met 3-1 het onderspit delven voor de Duitse vicekampioen. De setstanden waren 25-23, 25-22, 18-28 en 25-18.

Nog in groep D won Skra Belchatow het Poolse onderonsje van Trefl Gdansk met 3-1. Maaseik neemt het in zijn volgende poulematch op 18 december in Limburg op tegen Belchatow. Gdansk ontvangt Berlijn een dag later.

De Belgische volleybalclubs trappen het Champions League-seizoen weinig succesvol af. Knack Roeselare begon dinsdagnamiddag met een 3-2-nederlaag bij het Turkse Halkbank Ankara. De West-Vlamingen sprokkelden zo wel een punt. Nog in poule A blies drievoudig titelverdediger Kazan het Duitse Frankfurt weg met 3-0.

De poulefase duurt tot eind februari. De vijf poulewinnaars en de drie beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales. Vanaf dan wordt met rechtstreekse uitschakeling (heen en terug) gewerkt.

