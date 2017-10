Maaseik maakt volleycompetitie opnieuw spannend 23u47 0 Meer Sport De topper op de zesde speeldag van de EuroMillions Volley League is helemaal anders gelopen dan verwacht. Maaseik won immers met 0-3 in Roeselare, nadat het heel wat punten liet liggen in de voorgaande wedstrijden.

Roeselare was het sterkst aan de competitie begonnen. Het liet alleen in Leuven een set liggen en stond zo met een grote voorsprong aan de leiding. Maaseik daarentegen verloor punten tegen Menen, Borgworm en Gent. Toch was daar niks van te merken in de heruitgave van de play-offfinale van vorig seizoen. Maan (16 punten) en Bruno (13), twee spelers die er vorig jaar ook bij waren, scoorden vlot voor de bezoekers. In de eerste set was het verschil het grootst, maar daarna werd het steeds spannender. Dat het uiteindelijk toch 0-3 (21-25, 31-33, 24-26) werd, toonde de mentale weerbaarheid van Maaseik dat zo de mislukte seizoensstart enigszins goedmaakt .



In Aalst was er dan weer wel een logische zege. Haasrode Leuven had eigenlijk nooit een kans tegen de nummer twee. Het werd een vlotte 3-0 (25-16, 25-14, 25-15). Daarbij vielen vooral de 20 punten van Wendt op. Claes lukte nog net tien punten, maar de anderen haalden zelfs niet de helft van Wendts puntentotaal.



Roeselare blijft aan de leiding, maar ziet de voorsprong krimpen. Met een wedstrijd meer telt het drie en zes punten meer dan respectievelijk Aalst en Maaseik. Morgen/zondag kan Menen nog over Maaseik gaan als het wint bij Borgworm. Guibertin ontvangt Amigos Zoersel.