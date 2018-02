Maaseik laat geen steek vallen en wint reguliere competitie in het volleybal Redactie

10 februari 2018

23u54

Bron: Belga 0 Meer Sport De laatste reguliere speeldag van de EuroMillions Volley League heeft voor geen verschuivingen gezorgd: Maaseik sluit af op kop, Roeselare volgt daar net onder.

De topper van de speeldag was de wedstrijd tussen Aalst en Menen, die later waarschijnlijk zullen strijden om de derde plaats in de play-offs. De kloof in de stand was te groot om te overbruggen, maar Aalst won wel met 3-0 (25-19, 25-15, 25-18). Jhon Wendt (19 punten) scoorde het vlotst.

Voor Roeselare en Maaseik waren er drie punten, respectievelijk thuis tegen Gent en uit bij Amigos Zoersel. De huidige landskampioen deed dat na een vlotte 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) tegen de voorlaatste met Verhanneman (15) als topscorer. Maaseik verzekerde zich snel van twee sets die volstonden voor de tussentijdse leiding, maar moest wel een set prijsgeven en kreeg het warm in set vier (20-25, 17-25, 25-21, 23-25). Gevert (24) maakte de meeste punten, thuisspeler Oprins (23) trof na een blessure ook weer raak.

Leuven ontving Borgworm. In de heenmatch waren de Luikenaren nog te sterk na een tiebreak, de Leuvenaren namen wraak door de drie punten thuis te houden (25-16, 25-23, 19-25, 25-21). Bezoeker David (26) werd topscorer, gevolgd door Peeters (21).

De competitie wordt nu opgesplitst in drie groepen waarvan de groepswinnaar steeds rechtstreeks naar de play-offs doorstoot. De beste tweede gaat ook naar de play-offs. Maaseik treft de Waalse ploegen, Borgworm en Guibertin, Roeselare zit in een poule met Haasrode Leuven en Gent, Aalst, Menen en Amigos Zoersel vormen de laatste groep.