Maaseik klopt Roeselare opnieuw, Leuven stunt tegen Aalst Redactie

20 januari 2018

23u49

Bron: Belga 6 Meer Sport De vijftiende speeldag in de EuroMillions Volley League stond grotendeels in het teken van de topper tussen Maaseik en Roeselare, maar ook de stunt van Leuven viel op.

Het duel tussen de grote twee van de Belgische competitie was al een generale repetitie voor de bekerfinale over een kleine maand. Roeselare telde drie punten voorsprong in de stand, maar Maaseik speelde een wedstrijd minder en won in de heenronde bij de West-Vlamingen. Ook in de terugmatch toonden de Limburgers zich sterker dan de regerende landskampioen. In de eerste twee sets was het verschil tussen de top twee klein, maar daarna nam de thuisploeg toch iets vlotter afstand (28-26, 25-27, 25-21, 25-19). Tuerlinckx (26 punten) scoorde het meest, op de voet gevolgd door Cox (25).

Haasrode Leuven klopte in eigen zaal eerder Menen en startte ook voortreffelijk tegen nummer vier Aalst. In een mum van tijd liepen de Leuvenaren uit tot 2-0, Aalst pakte nog wel een punt maar in een bloedstollende tiebreak liet de thuisploeg terug van zich spreken (25-23, 25-15, 14-25, 14-25, 15-13). Wim Tormans (22 punten) werd topscorer.

Menen kroop door het oog van de naald na een vroege achterstand tegen sterke bezoekers. Zonder topscorer Winkelmuller moest de nummer drie toch even zoeken. Uiteindelijk zorgde Vercruysse (21 punten) ervoor dat de drie punten toch in Menen bleven (23-25, 25-21, 26-24, 25-22).

Guibertin won dan weer bij hekkensluiter Amigos Zoersel, maar ook hier waren de verschillen klein (25-27, 25-22, 22-25, 16-25). Blondeel (20 punten) werd topscorer, voor de bezoekers zorgden Wojcik en Urnaut voor 19 punten.

Maaseik komt zo naast Roeselare op kop met 33 punten, maar speelde een wedstrijd minder. Aalst ziet de top drie verder weglopen na de vijfde nederlaag van het seizoen. Haasrode Leuven sluipt een puntje korter bij de Oost-Vlamingen.