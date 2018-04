Maaseik klopt Roeselare opnieuw en is nu al zeker van finale volleybal Redactie

07 april 2018

23u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Na vier speeldagen in de Final 4 van de EuroMillions Volley League is Maaseik al zeker van een finaleplaats. Het won opnieuw tegen Roeselare waardoor de huidige landskampioen stevig aan de bak moet in de laatste twee wedstrijden.

Het verschil tussen beide ploegen was wel heel klein. In elke set kwam het op details aan, maar uiteindelijk pakte Maaseik wel de drie punten mee uit Roeselare. Het werd 1-3 (24-26, 25-23, 23-25, 25-27). Cox scoorde 21 punten en deed de thuisploeg pijn, Tuerlinckx klokte af op 19.

Aalst won thuis tegen Menen. In de tweede set konden de West-Vlamingen de stand nog in evenwicht brengen, maar daarna trok Aalst de goede lijn van de vorige wedstrijd door. Woensdag snoepte het Roeselare immers nog een punt af. Nu bleven de volledige drie punten thuis: 25-22, 18-25, 25-22, 26-24. Gorski (20) scoorde dan wel de meeste punten, het leverde Menen geen punten op.

Door de overwinningen van Maaseik en Aalst is er enerzijds duidelijkheid en anderzijds spanning. Maaseik verzekerde zich door de nieuwe zege van een finaleplaats. Het is met 12 op 12 zelfs al zeker dat het de Final 4 als leider zal afsluiten, net zoals het de reguliere competitie won. In de laatste twee wedstrijden zal de andere finalist bepaald worden. Roeselare ligt dan wel in pole position met 5 punten, het verschil met Aalst (4) en Menen (3) is klein.