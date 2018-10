Maaseik en Roeselare samen aan de leiding in EuroMillions Volley League, Aalst meteen uitgeschakeld in eerste voorronde Champions League Redactie

17 oktober 2018

23u31

Maaseik en Roeselare hebben vandaag hun wedstrijd gewonnen op de tweede speeldag in de EuroMillions Volley League.

Landskampioen Maaseik speelde zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen voor eigen publiek, na een vlotte 0-3 zege op de openingsspeeldag bij Gent. Na 25-8 in de eerste set bood Haasrode-Leuven in sets twee en drie wat weerwerk. Daarin werd het tweemaal 25-20.

Gent slaagde erin Roeselare een set af te snoepen in Sporthal Schiervelde. Het werd 25-16, 25-13, 27-29 en 25-15. Verder won Zoersel met 3-0 van Guibertin: 25-21, 25-19 en 25-23. Borgworm-Menen eindigde op 1-3: 20-25, 25-23, 18-25, 20-25.

Na twee speeldagen tellen Maaseik en Roeselare zes punten. Aalst heeft drie punten, maar kwam wegens de return tegen CV Teruel in de eerste voorronde van de Champions League niet in actie. En dat werd geen onverdeeld succes...

Aalst uitgeschakeld in eerste voorronde Champions League na golden set

Want Lindemans Aalst is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de Champions League. In de return van de eerste voorronde haalde het team van Johan Devoghel het woensdag thuis met 3-0 van CV Teruel, nadat de Oost-Vlamingen de heenmatch in Spanje met dezelfde cijfers hadden verloren. In de beslissende golden set trokken de Spanjaarden echter met 7-15 aan het langste eind. De setstanden in Sportcentrum Schotte waren 34-32, 25-21, 25-21 en 7-15. Aalst wordt wel nog opgevist in de CEV Cup.

Dankzij de uitstekende Europese prestaties van Knack Roeselare en Noliko Maaseik de voorbije drie jaargangen, mocht België dit jaar een extra team afvaardigen in de Champions League. Aalst kon echter geen aanspraak maken op één van de twee groepsfasetickets, die in de voorrondes te verdienen waren. De acht winnaars van de eerste voorronde gaan door naar de tweede voorronde, alleen de winnaars in de derde voorronde mogen naar de poulefase. Roeselare en Maaseik zijn rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.