Maaseik doet gouden zaak in strijd om ticket voor groepsfase Champions League Redactie

21u57

Bron: Belga 0 Dick Demey Meer Sport In de derde kwalificatieronde van de Champions League volleybal heeft Maaseik de heenwedstrijd tegen de Nederlandse kampioen Groningen met 1-3 gewonnen. Maaseik doet daarmee een gouden zaak in de strijd om een ticket voor de groepsfase. De terugwedstrijd wordt zondag in de Steengoed Arena in Maaseik gespeeld.

Maaseik begon sterk aan de wedstrijd en won de eerste set met 19-25. In het tweede bedrijf vocht Groningen terug: 25-22. De clubs toonden zich aan elkaar gewaagd. In de derde set was het weer aan Maaseik dat met 17-25 het setpunt binnenhaalde. In de laatste set kwam Maaseik op achterstand, maar de Limburgers konden de score nog ombuigen naar 22-25.

Jolan Cox scoorde het meest voor Maaseik met 21 punten. Stijn Van Schie van Groningen was de absolute topscoorder van de wedstrijd met 24 punten, waaronder 7 breakpunten.

Ook vorig jaar stonden Maaseik en Groningen al tegenover elkaar in de laatste kwalificatieronde. Toen trok Maaseik twee keer met 3-0 aan het langste eind.

