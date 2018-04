Maaseik deelt Roeselare tik uit in titelstrijd Redactie

21 april 2018

22u52

Bron: Belga 6 Meer Sport Maaseik heeft Roeselare een tik uitgedeeld in de eerste wedstrijd van de finale van de EuroMillions Volley League. De Limburgers wonnen met 3-0 (25-22; 25-22; 25-19).

Het is ondertussen de zesde keer dat de top twee van België tegenover elkaar stond. In de competitie pakte Maaseik steeds de drie punten tegen Roeselare. Alleen in de bekerfinale waren de West-Vlamingen sterker, waardoor zij wel al zeker zijn van een eerste trofee dit seizoen. Door deze openingswedstrijd van de finale te winnen, legt Maaseik alleszins de druk bij de regerende kampioen.

Woensdag wordt de terugmatch al afgewerkt in Roeselare. Wie het eerst drie zeges boekt, pakt de titel.

Hasselt wint de handbalbeker

Hubo Initia Hasselt heeft in een kolkend Sportoase in Leuven de finale van de Beker van België bij de heren gewonnen. Halfweg de partij was het 14-10 voor Hasselt. In tweede helft diepten de Hasselaars de kloof beetje bij beetje uit. Eindstand: 32-23. Voor Hubo Initia Hasselt is de 11e Beker uit de clubgeschiedenis.

Voor een enthousiast publiek scoorde Dylan Vossen voor Hubo Initia Hasselt de openingstreffer. Florian Glesner hing niet veel later de bordjes gelijk. Beide ploegen maakten er een aangename wedstrijd van. Hasselt liep na twee strafworpen twee doelpunten uit. Robeyns en Bogaerts zorgden er vervolgens voor dat Hasselt een vierpuntenkloof sloeg bij 8-4. De Limburgers wisten die voorsprong te behouden tot aan de rust, 14-10.

In het begin van de tweede helft verkleinde Glesner de kloof voor Wezet tot 3 doelpunten. Heel even laaide de hoop bij het blauw-witte legioen op, tot eerst Van Der Goten en vervolgens de vlot scorende Vossen de voorsprong van Hasselt vergrootte tot 20-14 na 10 minuten. Wezet verweerde zich via Danesi, maar Hasselt hield steeds een voor hen geruststellende voorsprong. Na 22 minuten zorgde Vossen, topschutter met 10 goals, voor een achtdoelpuntenkloof, 27-19. De hoop op een terugkeer was er niet meer bij Wezet. De wedstrijd eindigde op 32-23. Hubo Initia Hasselt wint zijn 11e Beker van België.